Россиянин попытался задушить сына штанами после измены жены

Житель Подмосковья узнал об измене жены и попытался задушить штанами собственного сына

Житель Подмосковья попытался задушить штанами собственного сына после того, как узнал об измене жены. Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Московский комсомолец».

Согласно данным издания, 35-летняя домохозяйка из поселка Монино поссорилась со своим 65-летним гражданским мужем из-за его пристрастия к выпивке. В результате скандала женщина призналась, что у нее есть молодой любовник, после чего мужчина выгнал ее на улицу и продолжил выпивать. Их 11-летний сын, ставший свидетелем ссоры, хотел уйти вслед за матерью, но отец запер его в комнате.

Спустя время женщина вернулась в квартиру, где ее поджидал разозлившийся сожитель, который набросился на нее с кулаками. Супруге удалось сбежать, и тогда разъяренный мужчина переключился на сына, который попытался вступиться за мать.

Отец начал бить ребенка, в какой-то момент мальчик выбежал из квартиры в подъезд. Погнавшись за ним, мужчина накинул на шею сына штаны и стал крепко их стягивать, пытаясь затащить мальчика внутрь. Россиянин ослабил хватку только когда в общем тамбуре появилась соседка.

Мать ребенка вернулась в квартиру спустя несколько минут и застала сына лежащим в коридоре. Мальчика экстренно госпитализировали из-за боли в сердце.

Врачи зафиксировали попытку удушения, а также диагностировали ребенку ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. После обращения супруги в полицию мужчину задержали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в отношении жительницы Владивостока возбудили уголовное дело после того, как она бросила нож в спину собственного сына. Помимо этого, женщина избивала ребенка проводом.