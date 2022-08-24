Россиянка избила сына проводом и бросила в него нож

Во Владивостоке женщина избивала 10-летнего сына проводом и бросила в него нож

Во Владивостоке 33-летняя женщина избивала сына проводом и бросила в него нож. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, мать не давала ребенку спать и систематически его била. В декабре 2021 года, когда она бросила в сына нож, мальчик получил резаную рану в области спины. Летом 2022 года, как сообщает следствие, женщина унизила своего ребенка и избила его руками и ногами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании в отношении несовершеннолетнего. Россиянку задержали, сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело.

Ранее стало известно, что на Алтае житель пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире в воспитательных целях. Россиянин также систематически избивал мальчика. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.