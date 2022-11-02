В России подготовятся к запуску системы электронных виз к концу года

МИД России до конца 2022 года подготовит предложения по запуску системы электронных виз

В МИД России заявили, что к концу 2022 года будут подготовлены предложения по запуску системы электронных виз и завершены соответствующие технические работы. О намерениях сообщил заместитель главы ведомства Евгений Иванов, пишет РИА Новости.

По словам Иванова, МИД представит предложения о запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются такие документы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу России, через которые иностранные путешественники могут въезжать в страну.

Замглавы МИД также уточнил, что анализ первых результатов работы системы позволит рассмотреть возможные варианты перераспределения рабочей нагрузки среди сотрудников загранучреждений и оптимизации штатного расписания консульств.

Отмечается, что оформление единых электронных виз было приостановлено в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Запуск системы должен был состояться 1 января 2021 года.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по введению безвизового режима с иностранцами без принципа взаимности. Кроме того, глава государства попросил возобновить действие электронных виз для граждан дружественных стран.