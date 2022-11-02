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17:53, 2 ноября 2022Россия

Российского военкома отправили в отставку за ошибки при мобилизации

Военного комиссара Елецкого района Липецкой области уволили за ошибки при мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Военного комиссара Елецкого района Липецкой области Николая Селянина отправили в отставку за ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале.

Как сообщили власти области, среди ошибок, допущенных уволенным российским военкомом, — призыв мужчин, имеющих отсрочку.

«По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобожден от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Президент России Владимир Путин требовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать.

При этом член СПЧ Кирилл Кабанов заявлял, что в России не наказан ни один из допустивших ошибки военкомов.

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Валерий Розенберг
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