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11:41, 2 ноября 2022Ценности

20-летняя внучка Бориса Ельцина снялась в откровенном образе

20-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева снялась в чулках на вечеринке в Лондоне

Фото: @yumashkaa

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала откровенные фото, сделанные во время вечеринки в клубе «22» в Лондоне. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте заведения (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке в сторис (на момент написания новости она удалена) 20-летняя родственница политика позирует с внучкой российского актера театра и кино Олега Табакова Анной. Девушки запечатлены в шелковых боди, оформленных кружевным верхом. Их образы дополняют чулки и перчатки выше локтя.

В июле Мария Юмашева поделилась снимком в купальнике во время отдыха и восхитила фанатов. На размещенных снимках девушка позировала в черном монокини с глубоким V-образным вырезом, частично обнажающим грудь. Ее образ дополняли длинные распущенные волосы естественного русого оттенка, а также солнцезащитные очки с прямоугольными линзами.

Ранее дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня также показала откровенный наряд, который она подобрала для празднования Хеллоуина. 16-летняя спортсменка выбрала для праздничной вечеринки образ полицейской, надев кожаное мини-платье с глубоким декольте, ботфорты на платформе и каблуках и фуражку черного цвета со значком.

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Карина Черных
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