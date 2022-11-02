Президент Украины Зеленский пожелал прагматичных отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал прагматичных отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью Чешскому телевидению, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы там уже были (в договоренности с Россией — прим. «Ленты.ру»). Там для нас никаких новых сюрпризов. Я знаю конец истории. Я не хочу ждать концовки. Потому что это будет несчастливый конец, когда имеешь дело с этой страной, с этим "соседом". Поэтому хватит. Мы должны строить очень прагматичные отношения», — заявил он.

Говоря о компромиссе с Москвой, Зеленский отметил, что некоторые лидеры стран хотели бы диалога России и Украины. При этом президент отказался дать этому оценку, так как для него это не имеет значения.

Ранее украинский глава призвал не бояться ядерной войны. Кроме того, Зеленский назвал главной ошибкой политики Украины отсутствие сильной системы безопасности.