Больше половины американцев выступили против второго срока Байдена

Economist: около 30% американцев ждут импичмента Байдена, 54% — против второго срока

Больше половины американцев выступили против выдвижения кандидатуры президента США Джо Байдена на второй президентский срок, около 30 процентов ждут его импичмента. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного журналом Economist совместно с исследовательской организацией YouGov.

Так, 54 процента респондентов заявили о нежелании видеть Байдена президентом во второй раз. Поддержали выдвижение политика только 27 процентов. При этом те же 27 процентов американцев полагают, что если республиканцам удастся установить контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, то Байдена ждет импичмент.

Почти 60 процентов опрошенных выступили и против выдвижения кандидатуры бывшего президента США Дональда Трампа. В исследовании приняли участи 1,5 тысячи человек старше 18 лет, из них 1330 — зарегистрированные избиратели.

Ранее 54 процента американских избирателей заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена нанесла урон экономике страны. Исследование выявило, что лишь 27 процентов респондентов считают, что действующее правительство Соединенных Штатов поспособствовало ее укреплению. Кроме того, 55 процентов опрошенных американцев раскритиковали работу Байдена в целом, в то время как лишь 43 процента поддержали службу президента.