Врач предупредила о пагубных для здоровья последствиях частых абортов

Акушер Селихова: частые аборты даже на раннем сроке могут привести к бесплодию

Проведенные даже на раннем сроке беременности медикаментозные аборты могут привести к бесплодию и дальнейшему невынашиванию беременности, предупредила акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о всех пагубных последствиях частых прерываний беременности для организма.

Если женщина на раннем сроке (до семи недель) перенесла один аборт без осложнений, например медикаментозный, без внутриматочного вмешательства, то явных физических последствий может и не возникнуть. Однако могут проявиться психологические проблемы, предупредила врач. Есть вероятность, что из-за негативных эмоций возникнут сложности с наступлением последующей желаемой беременности и невынашивание плода, пояснила Селихова.

Любое прерывание беременности, даже с минимальными вмешательствами — это стресс для организма. При медикаментозном аборте провоцируется резкое отторжение эндометрия, при инструментальном — отделяется функциональный слой эндометрия от матки Мария Селихова акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог

Однако акушер-гинеколог отметила, что это вовсе не означает, что медикаментозные аборты можно проводить бесконечное количество раз. Она пояснила, что если женщина прерывала беременность два-три раза даже «щадящим» методом, то это все равно сильно отразится на состоянии эндометрия и может привести к бесплодию и проблемам с последующими беременностями.

К фатальным последствиям может привести инструментальное прерывание беременности при пороке развития матки — например, ранее невыявленной неполной внутриматочной перегородке, отметила Селихова. Во время процедуры есть вероятность необратимо повредить полость матки. В итоге последующая беременность может не наступить.

«При многочисленных инструментальных выскабливаниях, помимо патологии эндометрия, при последующей беременности можно столкнуться с истмико-цервикальной недостаточностью, при которой во втором триместре беременности шейка матки начинает укорачиваться и раскрываться. Тогда для сохранения уже достаточно развившегося плода важно вовремя обнаружить проблему и наложить швы на шейку матки», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Опасность представляют и так называемые подпольные аборты. Если беременность прервали не в медицинском учреждении и в условиях плохой санитарной обстановки, то высока вероятность заразиться сифилисом, гепатитами B и C, стрептококком и другими вирусами, подвела итог Селихова.

Ранее акушер-гинеколог Мария Селихова назвала неожиданные последствия отмены оральных контрацептивов. Она пояснила, что в этом случае появляется шанс забеременеть двойней.