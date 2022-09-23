Гинеколог назвала неожиданное последствие отмены приема оральных контрацептивов
Пропуск приема одной-двух таблеток оральных контрацептивов повышает риск наступления беременности, а после полной отмены препарата растет вероятность забеременеть двойней, утверждает руководитель экспертного центра женского здоровья, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала неожиданные последствия приема и отмены противозачаточных средств.
Каждый комбинированный гормональный контрацептив эффективен в защите от нежелательной беременности и профилактике ряда гинекологических заболеваний, рассказала Селихова. Его задача — увеличить в организме количество эстрогенов и гестагенов, которые не дают фолликулостимулирующему и лютенизирующему гормонам стимулировать овуляцию. При этом базовый уровень гормонов и состояние эндометрия остаются в норме.
Гормональные контрацептивы назначают и для профилактики нерегулярного менструального цикла, гиперпластических процессов эндометрия, функциональных кист яичников
По словам Селиховой, гормональные контрацептивы лишь тормозят овуляцию, но не могут отсрочить наступление климакса. Снижение резерва яичников происходит за счет других механизмов. Оральные контрацептивы необходимо принимать строго в одно и тоже время, предупредила она.
Селихова отметила, что, если женщина пропускает прием одной и более таблеток, то вероятность наступления беременности становится крайне высокой. После отмены оральных контрацептивов наступают самые активные и эффективные овуляции. «В таком случае есть вероятность наступления беременности двойней, так как из-за активного выброса фолликулостимулирующего гормона могут начать расти доминантные фолликулы сразу в двух яичниках, — рассказала Селихова. — Но, если у женщины есть серьезные нарушения овуляторной функции яичников, то этот способ не всегда рабочий».
Оральные контрацептивы врач подбирает индивидуально. При правильном выборе, а это можно оценить не ранее чем через два-три месяца от начала использования, нет ациклических кровяных выделений из влагалища, нет ухудшения общего самочувствия и вес не меняется, добавила акушер-гинеколог. По ее словам, в приеме оральных гормональных контрацептивов есть явный плюс: употребляющие их люди чаще занимаются сексом, что способствует сжиганию калорий.
Ранее Мария Селихова назвала единственный способ избавиться от боли в пояснице во время менструации. Она отметила, что избавиться от боли помогут только анальгетики.