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12:03, 3 ноября 2022Наука и техника

В США сравнили новый Abrams X и «Армату»

19FortyFive: российский танк Т-14 «Армата» защищен лучше американского Abrams X

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» защищен лучше, чем американский Abrams X. С таким сравнением выступил обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Отмечается, что демонстратор технологий Abrams X на 10 тонн легче серийных версий танка. Это позволит улучшить показатели маневренности и проходимости машины. Также Abrams X получил необитаемую башню с автоматом заряжания. Гибридная силовая установка Abrams X позволит на 50 процентов сократить расход топлива.

К преимуществам «Арматы» отнесли защищенность. Танк получил комплекс динамической защиты четвертого поколения «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит», а также необитаемую башню.

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«Несмотря на то, что и будущий Abrams X, и нынешний T-14 «Армата» обладают интересными характеристиками, прямое столкновение предсказать трудно. У них обоих отличные технические характеристики. Танки хорошо защищены и хорошо вооружены. Конструкции машин защищают их экипажи. У Т-14 может быть лучшая броня, если система "Малахит" будет работать так, как рекламируется, но Abrams X будет обладать превосходной мобильностью», — пишет Иствуд.

В сентябре водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев сообщил, что «Армата» является самой маневренной машиной среди российских танков.

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Даниил Иринин
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