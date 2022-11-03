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20:53, 3 ноября 2022Из жизни

Обезьяна пристрастилась к алкоголю и начала грабить торгующие спиртным магазины

India Times: владельцы магазинов спиртного пожаловались на обезьяну-алкоголичку

Обезьяна в индийском городе Рай-Барели, штат Уттар-Прадеш, пристрастилась к спиртному и начала грабить магазины, торгующие алкоголем. Об этом сообщает India Times.

Владелец одной из торговых точек пожаловался на то, что обезьяна-алкоголичка затерроризировала его и других владельцев магазинов. Животное становится агрессивным, если попытаться помешать ему забрать бутылки с алкоголем. В некоторых случаях примат даже отбирал напитки у покупателей.

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Из-за своего пристрастия обезьяна стала знаменитостью в городе. На записи, сделанной очевидцами, видно, как животное вскрывает банку с пивом и жадно пьет на глазах у людей. Местный чиновник Раджендра Пратап Сингх рассказал, что обезьяну пытаются изловить при содействии Департамента лесных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш макак забрался в винный магазин и напился ликера. На глазах хозяина заведения обезьяна схватила бутылку «Калуа», открыла ее и принялась пить прямо из горлышка.

Алиса Дмитриева
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