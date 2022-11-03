Врач назвала доступный каждому неочевидный способ проверить состояние здоровья

Геронтолог Лоу: умение долго стоять на одной ноге является важнейшим показателем здоровья

Проверить состояние своего организма можно с помощью доступного каждому неочевидного способа, достаточно попробовать постоять на одной ноге и засечь время, рассказала геронтолог Анна Лоу. В интервью The Guadian врач отметила, что только здоровые люди могут простоять 10 секунд и дольше, прижав при этом руки к телу и смотря строго вперед.

Лоу предупредила, что плохое равновесие может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем, а также с повышенным риском падений в старости. Она посетовала, что люди не задумываются об этом, пока не начинают постоянно падать. По ее словам, в старости это может привести к серьезным травмам и смерти, поэтому для возрастных людей умение держать равновесие является важнейшим показателем здоровья.

в 2 раза увеличивается риск преждевременной смерти при неспособности держать равновесие

Если человек неспособен с третьей попытки устоять на одной ноге в течение 10 секунд, то шанс умереть раньше времени от любой причины увеличивается для него на 84 процента, установили бразильские ученые. Количество людей, неспособных выполнить это простое упражнение, растет пропорционально их возрасту. Те же, кто может балансировать на одной ноге с одним закрытым глазом или даже просто ходить быстрым темпом, живут дольше.

684 тысячи человек ежегодно умирают из-за падения, еще 37 миллионов получают травмы. По статистике ВОЗ, падение является второй по распространенности причиной смерти от непреднамеренных травм. Многие из тех, кто падает из-за потери равновесия, становятся инвалидами

В некоторых случаях потеря баланса является следствием серьезных заболеваний, но зачастую невозможность держать равновесие развивается из-за недостатка физической активности, резюмировала Лоу. Она посоветовала больше ходить и делать гимнастику.

Ученые до сих пор не могут прийти к единому определению «баланса» с точки зрения физиологии, пояснила Лоу. Но в общих словах, способность удерживать равновесие — это сложное взаимодействие различных систем в теле — от мышц, нервов, зрения и внутреннего уха до сенсорной системы (она позволяет распознавать, где тело касается земли), а также рецепторов движения в суставах (они сообщают о положении тела в пространстве).

Ранее невролог Ариф Далви назвал основные симптомы болезни Паркинсона. Среди них он перечислил проблемы с равновесием и тремор.