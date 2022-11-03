Назван простой способ продлить жизнь

Тренер Джордж Локер: умение держать равновесие продлевает жизнь

Тренировки на умение держать равновесие — это простой способ продлить жизнь, рассказал тренер по тай-чи, автор книги «Падение — это не вариант» Джордж Локер. Способ развить этот навык он назвал в интервью The Guardian.

Локер объяснил, что ежегодно сотни тысяч людей во всем мире погибают в результате травм, полученных из-за падений, и большинство из них — люди пожилого возраста, которые плохо держат равновесие. По этой причине они боятся выходить на улицу и заниматься чем-то активным. Из-за этого они еще больше ослабевают и теряют навык управления телом, попадая в замкнутый круг.

Потеря баланса начинается с 45 лет. Посмотрите на мужчин этого возраста и старше. Их мышцы на ягодицах и бедрах становятся меньше. А это одни из самых сильных мышц тела. У многих растет живот, а ноги остаются тонкими из-за питания и образа жизни. И это трудно исправить. Профилактикой потери равновесия нужно заниматься уже в этом возрасте Джордж Локер тренер по тай-чи

Физиотерапевт Анна Лоу добавила, что в зрелом возрасте женщины становятся менее подвижными, чем мужчины. Поэтому им нужно быть активнее, например, гулять с собакой по бездорожью или делать широкие выпады при ходьбе.

По словам Локера, одним из лучших способов развития равновесия является тай-чи, которым увлекаются около 50 миллионов человек в Китае и более 150 миллионов жителей других стран. Тренировка тай-чи не утомляет, но позволяет развить координационные навыки.

Исследования показали, что всего восемь недель практики помогают пожилым людям научиться держать баланс и не бояться падений. Наиболее эффективными упражнениями являются те, что нужно выполнять на одной согнутой ноге. «Пожилым людям обычно советуют чистить зубы, стоя на одной немного согнутой ноге, чтобы укрепить равновесие и натренировать мышцы для поддержки нижней части тела», — прокомментировал Локер.

Всего 15 минут практики в день могут принести пользу, но по возможности нужно заниматься дольше. Главное — начать развивать умение держать равновесие до того, как с этим начнутся проблемы. Упражнения с отягощениями, например, поднятие тяжестей или походы с рюкзаком, полезны для здоровья. С помощью них можно развить мышцы, увеличить плотность костей, снизить риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции. «Всем советуют откладывать деньги на старость, но никого не учат сохранять умение держать баланс. Но и то и другое трудно вернуть, в случае потери», — подвел итог Локер.

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