Байден заявил о решающем значении предстоящих выборов для демократии

Байден заявил, что на кону предстоящих выборов находится американская демократия

Президент США Джо Байден заявил о решающем значении предстоящих выборов для будущего американской демократии. Его слова приводит РИА Новости.

«Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения... Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия», — подчеркнул американский лидер. Он призвал не преуменьшать роль предстоящего голосования, указав, что на данный момент идет борьба за прогресс и процветание Соединенных Штатов.

Байден также обвинил сторонников республиканского экс-президента государства Дональда Трампа в том, что те провоцируют политическое насилие и запугивают электорат. Он отметил, что с результатами голосования необходимо считаться даже тогда, когда они не оправдывают ожиданий. «Мы не решаем споры в Америке с помощью бунтов, толпы, пули или молотка», — добавил политик.

Кроме того, глава США провел аналогию между недавним нападением на дом супруга спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая является его союзницей, к штурму Капитолия сторонниками Трампа. Заявление Байдена прокомментировал лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти, который упрекнул президента в попытке посеять рознь, когда государству требуется единство.

Ранее американские избиратели посчитали Байдена виновным в ухудшении экономики США. К такому мнению пришли 54 процента респондентов опроса компаний Impact Research и Fabrizio Lee.