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02:26, 3 ноября 2022Мир

Греция передаст Украине бронемашины времен СССР

Leidiseis: президент и глава Минобороны Греции посетят Киев для передачи советских БМП-1

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Греции Катерина Сакелларопулу совместно с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом посетит Украину. Об этом сообщает портал Leidiseis.

По данным издания, политики отправятся поездом через Польшу. Визит приурочен к передаче Афинами Киеву боевых машин пехоты БМП-1 времен СССР. Уточняется, что данная техника находилась на одном из островов Эгейского моря, а их предстоящая передача БМП-1 Украине вызвала негативную реакцию оппозиции в Греции.

Также, отмечает издание, планируется передать боеприпасы для 155-миллиметровой артиллерии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Греция начала передавать республике военную технику. Он отметил, что БМП-1 «мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность» страны.

О решении Афин передать Киеву БМП-1, произведенные в бывшей ГДР, стало известно в мае. В обмен на это Германия должна будет поставить Греции равное количество БМП Marder.

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Марина Совина
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