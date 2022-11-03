Российские ученые начали испытания радиоактивных препаратов для диагностики рака

«Известия»: в России начались испытания радиоактивных препаратов для выявления рака груди

Российские ученые начали проведение клинических испытаний трех радиоактивных препаратов, позволяющих диагностировать рак груди в сложных случаях. Об этом пишут «Известия».

Ученые разработали три субстанции на основе альтернативных каркасных протеинов, которые помогут обнаружить наличие злокачественных образований, говорится в материале. «Альтернативные каркасные белки используются в качестве нацеливающих модулей, так как они обладают оптимальными свойствами для переноса изотопа к опухолевому антигену, расположенному на поверхности раковой клетки», — пояснила старший научный сотрудник отделения радионуклидной диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Ольга Брагина.

Препараты предназначены для внутривенного введения человеку, чтобы они распределились по организму с током крови, говорится в материале. Спустя два часа врачи сканируют тело, выявляя опухолевые очаги. Уточняется, что этот метод будет наиболее полезен, если параметры новообразования начнут трансформироваться при лечении или прогрессировании болезни.

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