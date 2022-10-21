В России разработали новый способ лечения ожогов

Ученые Сеченовского университета разработали новый способ лечения ожогов и травм

Ученые Сеченовского университета Минздрава России разработали новый способ лечения ожогов и травм. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заведующий лабораторией трансляционной свободнорадикальной биомедицины Сеченовского университета, доктор биологических наук Андрей Мартусевич.

Ученый поделился, что в Сеченовском университете работают над созданием генератора синглетного кислорода, благодаря которому можно будет повысить эффективность лечения ожогов.

«До настоящего времени в арсенале врачей были только зарубежные генераторы. Эти приборы применялись только для ингаляционной терапии. Российские аналоги станут более эффективными и смогут расширить направление применения синглетного кислорода в медицине», — рассказали в университете.

Мартусевич отметил, что ученые лаборатории уже смогли убедиться в эффективности генератора. «Нами впервые в мире установлены эффекты синглетного кислорода в потоке, создаваемом генератором, и выявлено его положительное действие при различных заболеваниях и травмах», — заявил он.

Например, нами показано, что такая терапия способствует более быстрому восстановлению после тяжелых ожогов, что подтверждено после использования на пациентах с термическими травмами Андрей Мартусевич заведующий лабораторией, доктор биологических наук

Одним из плюсов аппарата является компактность. Поэтому его применение будет особенно полезно для станций скорой помощи, считают в университете. Сейчас прибор проходит технические и биомедицинские испытания. Ожидается, что в ближайшем будущем генератор будет иметь широкое применение в науке и медицине.

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