Российские ученые научились выявлять рак кишечника на ранней стадии

Томские онкологи разработали метод диагностики рака кишечника на ранней стадии по крови

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) и НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра (НИМЦ) разработали метод, который позволяет диагностировать рак кишечника на ранних стадиях по анализу крови пациента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТГУ.

Как пояснили в вузе, рак кишечника, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимает третье место среди наиболее распространенных типов рака. Однако зачастую его выявляют уже на поздних стадиях из-за трудной диагностики.

Исследователи нашли новый маркер, указывающий на наличие онкозаболевания. Им могут выступать экзосомы — микроскопические внеклеточные везикулы (пузырьки) диаметром 30-100 нанометров, с помощью которых клетки обмениваются информацией. Для их анализа исследователи использовали метод двухфотонной микроскопии.

Такой метод недостаточен для постановки окончательного диагноза, однако из-за простоты сдачи крови по сравнению с гистологическим анализом, ученые рассчитывают, что охват пациентов будет шире, что повысит шансы на ранее обнаружения заболевания у пациентов.

Ранее онколог Дмитрий Горнастолев рассказал о симптомах одного из самых агрессивных видов рака — рака желчного пузыря. На наличие такого заболевания, по словам врача, могут быть желтуха (пожелтение кожи, включая десны и внутреннюю поверхность губ, и пожелтение белков глаз); боль в животе и судороги; тошнота и рвота; вздутие живота; лихорадка; зуд кожи