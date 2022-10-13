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15:06, 13 октября 2022Забота о себе

Онколог рассказал о симптомах одного из самых агрессивных видов рака

Онколог Дмитрий Горнастолев: рак желчного пузыря трудно выявить на ранней стадии

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Рак желчного пузыря трудно выявить на ранней стадии, поскольку орган расположен глубоко внутри организма, рассказал директор Института онкологии, заместитель главного врача по онкологической помощи филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Дмитрий Горнастолев. Онколог подробно рассказал «Ленте.ру» об одном из самых опасных и агрессивных видов рака.

«Часто симптомы болезни могут вообще отсутствовать. Поэтому рак желчного пузыря бывает трудно обнаружить во время обычного медосмотра», — пояснил Горнастолев. Иногда рак желчного пузыря обнаруживается неожиданно после удаления желчного пузыря по другой причине. Например, из-за желчных камней или инфекции желчного пузыря.

Однако, если симптомы все же появляются, то это могут быть желтуха (пожелтение кожи, включая десны и внутреннюю поверхность губ, и пожелтение белков глаз); боль в животе и судороги; тошнота и рвота; вздутие живота; лихорадка; зуд кожи

Дмитрий Горнастолевонколог

Онколог отметил, что существует множество тестов для диагностики рака желчного пузыря. Каждый из них врач подбирает для пациента индивидуально, отталкиваясь от типа предполагаемого рака, признаков и симптомов, возраста и общего состояния здоровья, результатов ранее проведенных медицинских тестов.

Горнастолев также рассказал, что в дополнение к физическому осмотру для диагностики рака желчного пузыря могут использовать биопсию, лапароскопию, лабораторные анализы, КТ, МРТ, УЗИ и эндоскопическую ультрасонографию и другие современные методики.

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Пятилетний показатель выживаемости при раке желчного пузыря составляет 19 процентов (то есть за пять лет из 100 человек выживут только 19), привел статистику собеседник «Ленты.ру». Однако показатель зависит от нескольких факторов, включая стадию заболевания и расположение опухоли.

Если рак диагностировали и вылечили до того, как он распространился за пределы желчного пузыря, пятилетняя выживаемость составляет 65 процентов. Примерно один из пяти случаев рака желчного пузыря диагностируют на этой локализованной стадии, пояснил онколог. Это объясняется главным образом тем, что не существует эффективного метода скрининга заболевания и опухоль часто растет, не вызывая симптомов.

«Если рак распространился на окружающие ткани или органы или региональные лимфатические узлы, пятилетняя выживаемость составляет 28 процентов. Если рак распространился в отдаленные части тела, выживаемость составляет всего два процента», — резюмировал Горнастолев.

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Вера Владзиевская
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