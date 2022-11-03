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14:57, 3 ноября 2022Из жизни

Ребенок до смерти искусал напавшую на него змею

The Siasat Daily: мальчик до смерти искусал напавшую на него кобру

Фото: Unsplash

Мальчик в индийском округе Джашпур, штат Чхаттисгарх, до смерти искусал напавшую на него кобру, которую не смог стряхнуть с руки. Об этом сообщает The Siasat Daily.

Восьмилетний Дипак рассказал, что ядовитая змея напала на него и укусила, когда он играл на заднем дворе своего дома. Рептилия обернулась вокруг руки ребенка, а он попытался стряхнуть ее. Когда у него не получилось убрать ее, мальчик дважды сильно укусил кобру. В результате змея погибла.

Ребенка экстренно госпитализировали и ввели ему противоядие. Поскольку кобра не выпустила яд, врачи понаблюдали за состоянием Дипака в течение дня и выписали. Хотя «сухой» укус не смертелен, он очень болезненный, а на месте укуса может возникнуть сильный отек.

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Индийская кобра, также известная как очковая змея, обитает в Индии, Пакистане, Бангладеш, Непале и на Шри-Ланке. В отличие от других змей, она обладает крупным капюшоном. Яд змеи парализует мышцы, воздействуя на синаптические щели. В экстремальных случаях яд может привести к остановке дыхания и сердца.

Эксперты рекомендуют при встрече со змеей сохранять спокойствие и не тревожить ее. Необходимо отойти от рептилии на безопасное расстояние. Если это возможно, нужно сфотографировать змею с безопасного расстояния. Это поможет специалистам определить вид змеи.

В случае укуса кобры необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Чтобы оказать первую помощь, нужно убедиться, что человек лежит или сидит, и место укуса находится ниже уровня его сердца.

Ранее сообщалось, что мужчина в индийском штате Одиша (Орисса) решил отомстить ужалившей его кобре и укусил ее в ответ. Мертвую змею он повесил на шею.

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Алиса Дмитриева
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