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13:28, 3 ноября 2022Россия

Выбросивший ручных дельфинов в море россиянин ответил на обвинения

Владелец дельфинария Калниболотский заявил, что возможное уголовное дело ему «по барабану»

Фото: Lachlan Dempsey / Unsplash

Владелец Севастопольского дельфинария Владимир Калниболотский, выбросивший в море четырех ручных дельфинов, заявил, что его не волнует грозящее ему уголовное дело. Его слова приводит издание «Подъем».

«Да мне по барабану! Хоть уголовное, хоть какое», — сообщил он.

Калниболотский не смог объяснить мотивы своего поступка и сказал, что с дельфинами все нормально, потому что теперь они находятся у себя дома. «Почему я выпустил дельфинов? Да что-то приснилось ночью. Вот взял да и выпустил», — сказал он, комментируя обвинения.

По мнению главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, шансы на спасение дельфинов, выброшенных в Черное море, невысоки. Она подчеркнула, что поступок Калниболотского должен быть оценен по закону и уточнила, что Росприроднадзор будет настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя.

Предположительно, дельфинов выбросили в море из-за спора между двумя дельфинариями. По словам Радионовой, два дельфина прибились к берегу — специалисты Росприроднадзора погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Еще двух млекопитающих ищут.

Об инциденте в Севастополе стало известно 2 ноября. Глава города Михаил Развожаев допустил, что млекопитающие могут погибнуть в открытом море, так как они не привыкли к обитанию в подобных условиях. Он добавил, что шансы спасти дельфинов есть, и рассказал, что млекопитающие прожили в неволе более десяти лет. Ситуация находится под его личным контролем.

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Варвара Родикова
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