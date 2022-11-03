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11:38, 3 ноября 2022Россия

Из-за издевательств над воспитанниками в российском детсаду возбудили дело

В Татарстане возбудили дело из-за издевательств над воспитанниками детсада в Азнакаево

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Из-за издевательств над воспитанниками детского сада в городе Азнакаево возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Республике Татарстан.

«В ходе мониторинга социальных сетей Следственный комитет обнаружил сообщение, согласно которому в одном из дошкольных учреждений воспитатель проявляет агрессию по отношению к малолетним», — говорится в заявлении.

Об инциденте стало известно 2 ноября. Издевательства над детьми тайком сняла на видео няня, которую позвали на замену заболевшей сотруднице.

На кадрах видно, как одна из воспитательниц бьет детей по лицу, кричит на них, толкает и выгоняет в коридор. Сообщалось, что видео няня показала матери одной из девочек и заявила об издевательствах в полицию.

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Евгения Куликова
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