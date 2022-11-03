Из-за издевательств над воспитанниками в российском детсаду возбудили дело

В Татарстане возбудили дело из-за издевательств над воспитанниками детсада в Азнакаево

Из-за издевательств над воспитанниками детского сада в городе Азнакаево возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Республике Татарстан.

«В ходе мониторинга социальных сетей Следственный комитет обнаружил сообщение, согласно которому в одном из дошкольных учреждений воспитатель проявляет агрессию по отношению к малолетним», — говорится в заявлении.

Об инциденте стало известно 2 ноября. Издевательства над детьми тайком сняла на видео няня, которую позвали на замену заболевшей сотруднице.

На кадрах видно, как одна из воспитательниц бьет детей по лицу, кричит на них, толкает и выгоняет в коридор. Сообщалось, что видео няня показала матери одной из девочек и заявила об издевательствах в полицию.