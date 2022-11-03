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15:37, 3 ноября 2022Из жизни

Пес проглотил камень и разорил хозяев на 283 тысячи рублей

Wales Online: любящий пожевать предметы пес съел камень, перенес две операции и выжил

Фото: Atanas Teodosiev / Unsplash

В Уэльсе пес породы веймаранер съел камень, перенес две операции, разорил хозяев на 4000 фунтов стерлингов (283 тысячи рублей) и выжил. Об этом сообщает Wales Online.

Собака по кличке Майло живет в семье 21-летней Шеннон Стоун и ее родителей. Девушка рассказала, что пес до сих пор ведет себя как щенок и любит пожевать различные предметы, в частности носки. В конце октября веймаранер плохо себя почувствовал и хозяева отвезли его на осмотр в ветеринарную клинику.

Врачи оставили животное под наблюдением на день, а вечером позвонили родителям Стоун и сообщили, что псу требуется срочная операция по удалению камня из кишечника. Оказалось, собака проглотила его во время игры. После процедуры Майло вернули домой, где его состояние начало стремительно ухудшаться.

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Во время второго визита ветеринары диагностировали у собаки сепсис и приняли решение об удалении части кишечника. Поскольку процедура стоила около 4000 фунтов стерлингов без учета стационара, медики спросили хозяев, готовы ли они понести такие расходы.

«Нас поставили перед выбором: либо мы должны приехать в клинику и усыпить его, либо заплатить 4000 фунтов за вторую операцию. Тут даже думать не о чем. Ему всего четыре года, его жизнь только началась, и его нужно спасти», — рассказала Стоун. Хирургическое вмешательство прошло успешно и вскоре Майло приехал домой. Он чувствует себя хорошо, но недоволен ношением воротника и ограничениями на активные игры.

Хозяева собаки открыли сбор средств на краудфандинговой платформе, чтобы собрать недостающую сумму на оплату лечения Майло.

Ранее сообщалось, что в английском городе Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, пес породы кокапу целиком съел трусы хозяйки и выжил. Она нашла нестандартный способ наказать собаку: повязала ему шейный платок с надписью «Похититель трусиков».

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Евгения Черкасова
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