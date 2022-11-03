Пес проглотил камень и разорил хозяев на 283 тысячи рублей

Wales Online: любящий пожевать предметы пес съел камень, перенес две операции и выжил

В Уэльсе пес породы веймаранер съел камень, перенес две операции, разорил хозяев на 4000 фунтов стерлингов (283 тысячи рублей) и выжил. Об этом сообщает Wales Online.

Собака по кличке Майло живет в семье 21-летней Шеннон Стоун и ее родителей. Девушка рассказала, что пес до сих пор ведет себя как щенок и любит пожевать различные предметы, в частности носки. В конце октября веймаранер плохо себя почувствовал и хозяева отвезли его на осмотр в ветеринарную клинику.

Врачи оставили животное под наблюдением на день, а вечером позвонили родителям Стоун и сообщили, что псу требуется срочная операция по удалению камня из кишечника. Оказалось, собака проглотила его во время игры. После процедуры Майло вернули домой, где его состояние начало стремительно ухудшаться.

Во время второго визита ветеринары диагностировали у собаки сепсис и приняли решение об удалении части кишечника. Поскольку процедура стоила около 4000 фунтов стерлингов без учета стационара, медики спросили хозяев, готовы ли они понести такие расходы.

«Нас поставили перед выбором: либо мы должны приехать в клинику и усыпить его, либо заплатить 4000 фунтов за вторую операцию. Тут даже думать не о чем. Ему всего четыре года, его жизнь только началась, и его нужно спасти», — рассказала Стоун. Хирургическое вмешательство прошло успешно и вскоре Майло приехал домой. Он чувствует себя хорошо, но недоволен ношением воротника и ограничениями на активные игры.

Хозяева собаки открыли сбор средств на краудфандинговой платформе, чтобы собрать недостающую сумму на оплату лечения Майло.

Ранее сообщалось, что в английском городе Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, пес породы кокапу целиком съел трусы хозяйки и выжил. Она нашла нестандартный способ наказать собаку: повязала ему шейный платок с надписью «Похититель трусиков».