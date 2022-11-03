В Госдуме прокомментировали инициативу об изменении срока службы срочников

Депутат Картаполов заявил об отсутствии инициатив об изменении срока службы срочников

В комитете Госдумы по обороне отсутствуют законодательные инициативы об изменении срока срочной службы. Об этом заявил глава комитета Андрей Картаполов. Его комментарий приводит ТАСС.

По мнению депутата, данный вопрос требует детальной проработки и обсуждения с силовыми министерствами. «Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения», — сказал Картаполов.

До этого сенатор Андрей Клишас призывал провести консультации по идее увеличить срок службы в армии до двух лет.

Он подчеркнул, что принимать решение по данному вопросу предстоит Минобороны России, однако рядовым гражданам должны быть понятны его основания.

В конце октября первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетнему сроку службы в армии. По его мнению, это увеличило бы численность Вооруженных сил России и помогло лучше подготовить военнослужащих. Инициативу парламентария поддержал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ту же инициативу выдвинул депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержал член комитета нижней палаты парламента по обороне генерал Андрей Гурулев.