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21:35, 3 ноября 2022Экономика

Эстония отказалась приобретать долю в финском СПГ-терминале

Каллас: Эстония закупит газ на €30 млн вместо приобретения доли в финском СПГ-терминале

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Эстония отказалась приобретать долю в компании, управляющей финским терминалом сжиженного природного газа (СПГ), вместо этого Таллин закупит газ для пополнения своих запасов. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, передает «Интерфакс».

«Мы решили отказаться от приобретения доли в компании, эксплуатирующей финский СПГ-терминал, и теперь можем использовать 30 миллионов евро, которые мы выделили на это из дополнительного бюджета, для пополнения запасов газа в Эстонии», — сообщила Каллас на пресс-конференции кабмина.

Мера была принята в соответствии со статьей 36 Газовой директивы Европейского союза «Предоставление преимущественного права при совместных покупках не связано с приобретением доли», отметила Каллас. Помимо этого, премьер подчеркнула, что власти работают над упрощением доступа к терминалу для эстонских и финских продавцов.

Ранее Каллас заявила, что Эстония готова поддержать введение потолка цен на газ, если это не помешает обеспечению поставок топлива. Она назвала гарантию надежных поставок ключевым вопросом при обсуждении ценовых ограничений.

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Юлия Мискевич
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