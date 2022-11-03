Раздавивший такси с пассажиркой в Москве водитель фуры лечился от шизофрении

Гражданин Белоруссии, раздавивший фурой такси в центре Москвы, лечился от шизофрении

Гражданин Белоруссии Вячеслав П., который на грузовой фуре раздавил такси с пассажиркой на улице 1905 года в центре Москвы, лечился от шизофрении, пишут «Известия».

Мужчина уже имел судимость по части 2 статьи 162 УК РФ («Грабеж»), однако срок ему тогда заменили на принудительное лечение от шизофрении сроком на два года. Он лечился в подмосковном Чехове.

Гражданин Белоруссии получил водительские права прошлой зимой. По словам адвоката, в день смертельного ДТП мужчина отключился за рулем, так как не спал трое суток.

На судебном заседании 27-летний водитель раскаялся в содеянном. Его арестовали на два месяца до 2 января 2023 года.

Смертельная авария произошла утром 2 ноября. Грузовик на большой скорости врезался в такси, которое припарковалось на специальной разметке за автобусом. В результате легковушка была раздавлена между двумя транспортными средствами. На кадрах видно, что за несколько секунд до аварии в такси села женщина. Водитель и его пассажирка скончались.