Виновника смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве отправили в СИЗО

В Москве обвиняемого по делу о смертельном ДТП на улице 1905 года арестовали до 2 января

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца 27-летнего гражданина Беларуси Вячеслава Пивовара, участника смертельного ДТП на улице 1905 года. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 2 января. Ему предъявлено обвинение по статье 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.

Обвиняемый рассказал, что в ночь на 2 ноября выпивал с другом в заведении. Утром, когда он сел за руль, то устал и очень хотел спать, но исправность транспорта проверил. Затем, проезжая улицу 1905 года, фигурант уснул и очнулся от сильного удара. Когда он обнаружил, что врезался в такси и автобус, то испугался и сбежал с места происшествия на чердак жилого дома. Потом он вышел во двор и ходил там, пока полицейские его не задержали, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы.

Ранее 2 ноября сообщалось, что вероятной причиной аварии в центре Москвы, в результате которой было раздавлено такси с водителем и пассажиром, мог стать отказ тормозов у грузовика.

Трагедия произошла утром 2 ноября. Грузовик на большой скорости врезался в такси, которое припарковалось на специальной разметке за автобусом. В результате легковая машина была раздавлена между двумя транспортными средствами. На кадрах с моментом происшествия видно, что за несколько секунд до аварии в такси села женщина. Водитель и его пассажирка скончались.