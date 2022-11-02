Стала известна вероятная причина аварии с раздавившим такси грузовиком в Москве

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной ДТП в Москве, в котором раздавило такси

Вероятной причиной аварии в центре Москвы, в результате которой было раздавлено такси с водителем и пассажиром, мог стать отказ тормозов у грузовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства подчеркнул, что это предварительная причина ДТП. В настоящий момент следствие продолжается.

Утром 2 ноября на улице 1905 года в Москве грузовик на большой скорости врезался в такси, которое припарковалось на специальной разметке за автобусом. В результате легковая машина была раздавлена между двумя транспортными средствами. На кадрах с моментом происшествия видно, что за несколько секунд до аварии в такси села женщина. Водитель и его пассажирка скончались.

По данным столичной прокуратуры, сразу после ДТП 27-летний водитель грузовика сбежал с места происшествия. Также стало известно, что мужчина имеет больше 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения, четыре из которых не оплачены.