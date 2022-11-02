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11:59, 2 ноября 2022Россия

Установлена личность раздавившего московское такси с людьми водителя грузовика

«112»: водителем грузовика, устроившего ДТП в Москве, оказался гражданин Белоруссии

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Установлена личность водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Виновником аварии оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав П. Сейчас его разыскивают.

Авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года. Грузовик раздавил такси, в котором находились люди. Сообщалось, что таксист скончался на месте.

Столичный Дептранс опубликовал видео момента смертельного ДТП. На кадрах видно, что таксист остановился на специальной разметке перед автобусом, чтобы забрать пассажира. Уже через несколько секунд в него на большой скорости влетел самосвал.

Позже в прокуратуре сообщили, что виновник сбежал с места аварии.

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Евгения Куликова
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