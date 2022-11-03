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14:34, 3 ноября 2022Забота о себе

Джордж Клуни вспомнил об охватившей его панике из-за беременности жены

Джордж Клуни признался, что во время беременности жены его поддержала Джулия Робертс

Фото: Dave Starbuck / Globallookpress.co

Актер Джордж Клуни признался, что не был готов стать отцом двоих. Об охватившей его панике из-за новости о беременности жены Амаль близнецами он вспомнил во время совместного с актрисой Джулией Робертс интервью изданию Popsugar.

Клуни и Робертс, которые дружат много лет, дали новое интервью накануне премьеры фильма «Билет в рай». Во время беседы актер рассказал о пережитых из-за беременности жены эмоциях. Он не стал скрывать, что изначально его накрыли паника и страх, так как он ждал одного ребенка.

Однако когда он пытался осознать будущие перемены в жизни, рядом оказалась Робертс, которая сама растит близнецов. Она успокоила друга словами: «Не переживай! Это будет самая большая радость в твоей жизни. Дети будут заботиться друг о друге и поддерживать». Актер признался, что эти слова его очень поддержали. К тому же в итоге его подруга оказалась права.

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Клуни, слывший самым заядлым холостяком в Голливуде, в 2014 году объявил о помолвке с юристом Амаль Аламуддин, через несколько месяцев они поженились в Италии. В июне 2017 года у сепругов родились сын Александр и дочь Элла. Родители стараются не попадать с детьми в объективы камер папарацци. Также они нечасто рассказывают журналистам о том, как растят детей.

Ранее актер Сильвестр Сталлоне признался, что изменил отношение к семье. После того как жена звезды боевиков Дженнифер Флавин подала на развод, он понял, как сильно любит ее, и в итоге супругам удалось наладить отношения.

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Вера Владзиевская
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