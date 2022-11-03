Семья вернулась из отпуска и обнаружила незнакомку на диване перед телевизором

Daily Mail: женщина шесть дней тайком прожила в чужом доме и разбила автомобиль владельцев

Семья из пригорода австралийского Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, вернулась из отпуска и обнаружила, что во время их отсутствия в принадлежащем им доме поселилась незнакомка. Об этом сообщает Daily Mail.

Незваная гостья сидела на диване и смотрела телевизор в одежде, принадлежавшей хозяйке дома. Ошарашенные владельцы дома вызвали полицию, и оперативно прибывшие на место правоохранители задержали нарушительницу.

Ей предъявили обвинение в незаконном взломе и проникновении в чужой дом, краже чужой собственности и незаконном использовании чужого автомобиля. Полиция предположила, что женщина шесть дней тайком прожила в чужом доме. Она готовила еду и пользовалась принадлежащим семье автомобилем, который впоследствии разбила. Местные жители прозвали женщину «Златовласка».

Нарушительница будет содержаться под стражей в ожидании суда.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Кантон, штат Огайо, обнаружила спящего в комнате для гостей вора, который ворвался в дом, искупался в бассейне и съел оставшуюся с ужина курицу. В этот же день полицейские арестовали подозреваемого.