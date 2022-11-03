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07:04, 3 ноября 2022Россия

Антитеррористическая комиссия Крыма заинтересовалась квартирой Зеленского

Константинов: в Крыму антитеррористическая комиссия заинтересовалась квартирой Зеленского

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Крыму антитеррористическая комиссия формирует перечень имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом РИА Новости рассказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Среди прочего, уточнил он, есть и квартира президента Украины Владимира Зеленского. «Когда будет проведена работа, мы сообщим», — пообещал он.

Ранее вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко оценила намерение Зеленского посетить полуостров. Она отметила, что планам не суждено сбыться, поскольку «приехать ему некуда, не к кому, и никто его здесь не ждет».

В 2021 году стало известно о задолженности главы Украины за коммунальные услуги в крымской квартире. Зеленский оказался и в числе должников за российский газ. Из-за неисправного счетчика он недоплатил за услуги более 140 тысяч рублей, в итоге задолженность взыскали через суд.

Недвижимость Зеленского находится в поселке Ливадия и по документам принадлежит супруге президента Елене.

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Марина Совина
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