Зеленский недоплачивал за газ в элитной квартире в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в числе должников за российский газ. Он вместе со входящими в ялтинское товарищество собственников жилья «Император» миллиардерами недоплатил по счетчикам суммарно более 140 тысяч рублей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По информации агенства, владельцы ялтинских квартир на улице Батурина, дом 44, пользовались неисправным счетчиком, который уменьшал значение расхода. После того, как специалисты привели счетчик в порядок, вскрылась задолженность за газ. В числе тех, кто недоплатил за него оказался президент Украины Владимир Зеленский. Газовщикам государственного унитарного предприятия республики Крым «Крымгазсети» пришлось через суд взыскивать с ТСЖ «Император» 140 099,9 рублей.

«Была произведена проверка средств измерения корректора (разъема импульсного выхода). В результате проверки было обнаружено несоответствие в показаниях Vраб. корректора (8963) и показаниях счетчика (9712) <...>. Был перепрограммирован корректор (дата, время), устранено расхождение показаний между счетчиком и Vраб. корректора, показания после устранения на счетчике учета газа и Vраб. корректора 9712м3», — цитирует агентство материалы дела.

Впрочем, как добавляет агенство, ТСЖ «Император» с этим не согласилось и подало апелляцию. В настоящий момент она находится на рассмотрении.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что инициатива президента Украины по проведению саммита «Крымская платформа» связана с квартирой Зеленского, которая расположена на полуострове. «Зло берет, квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским, а отдохнуть и пожить в ней с семьей нормально не может», — отметил политик.

Супруга Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила квартиру в элитном жилом комплексе в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. Женщина приобрела квартиру тогда, когда Крым еще входил в состав Украины, но из-за референдума, в результате которого полуостров стал российским, супруги никогда не пользовались этим жилищем. Недвижимость была задекларирована Зеленским в ходе его предвыборной кампании.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.