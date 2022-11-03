Британии предрекли резкое падение цен на жилье

Nationwide: стоимость жилья в Британии может упасть на 30%

Недвижимость в Британии может значительно подешеветь. Резкое падение цен на жилье предрекли в банке Nationwide Building Society, передает Bloomberg.

«В лучшем случае стоимость домов будет постепенно увеличиваться, а в худшем — упадет на 30 процентов. Однако оба варианта являются крайностями», — заявил глава финансового отдела банка Крис Родос. Он подчеркнул, что эти варианты не являются прогнозом и ситуация может до них не дойти.

По итогам июня-сентября 2022 года спрос на жилье в Британии рекордно снизился, достигнув самого низкого уровня с начала пандемии в мае 2020 года. Показатель сократился на треть относительно аналогичного периода в 2021 году. Эксперты считают, что граждане стали менее активно интересоваться покупкой недвижимости из-за хаоса на рынке ипотеки, вызванного финансовой политикой правительства во главе с бывшим премьер-министром Лиз Трасс.

В августе сообщалось, что впервые с июня 2021 года жилье в Британии подешевело. В июле 2022 стоимость дома в среднем составляла 293,2 тысячи фунтов стерлингов — на 0,1 процента ниже, чем в июне. При этом цены остались более чем на 30 тысяч фунтов выше, чем в 2021 году.