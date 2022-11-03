Сын Горди Хоу прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Сын канадского хоккеиста Горди Хоу Марк прокомментировал погоню российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся в Twitter NBC Sports Capitals.
«Знаю, если бы папа был тут, то он бы следовал за Алексом. Он бы хотел поддержать его достижение», — заявил Хоу-младший. Он добавил, что у отца были хорошие отношения с Гретцки, и отметил, что тот ждал, когда хоккеист побьет его рекорд.
Лучшим снайпером в истории НХЛ является Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Горди Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги. На его счету 784 заброшенные шайбы.
Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.