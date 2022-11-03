Сын Горди Хоу прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Сын Горди Хоу заявил, что отец поддержал бы погоню хоккеиста Овечкина за рекордом Гретцки

Сын канадского хоккеиста Горди Хоу Марк прокомментировал погоню российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся в Twitter NBC Sports Capitals.

«Знаю, если бы папа был тут, то он бы следовал за Алексом. Он бы хотел поддержать его достижение», — заявил Хоу-младший. Он добавил, что у отца были хорошие отношения с Гретцки, и отметил, что тот ждал, когда хоккеист побьет его рекорд.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Горди Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги. На его счету 784 заброшенные шайбы.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.