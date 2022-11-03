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17:19, 3 ноября 2022Экономика

Infiniti объявил об уходе с российского рынка

Autonews: автомобильный бренд Infiniti уйдет из России, поставки приостановлены с марта

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе с российского рынка. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на представителя российского офиса компании.

При этом поставки новых машин были приостановлены еще с начала марта. В России продавались кроссоверы и внедорожники QX50, QX55 и QX80, собственного производства в стране не было, автомобили импортировались. «Сегодня мы хотим сказать вам sayonara — на японском означает "до свидания"», — сказали в компании.

В конце октября о своем уходе с российского рынка объявил один из крупнейших производителей автомобилей в мире Ford Motor. Компания продала 49 процентов доли в совместном предприятии с российской автомобильной группой «Соллерс» российскому партнеру. При этом за американским автогигантом остается возможность обратного выкупа своей доли, опцион может быть реализован в течение пяти лет.

В сентябре прекращение производства в России подтвердила японская Toyota. Представительство в Москве автопроизводитель запланировал реструктуризировать для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране. Согласно подсчетам, автогигант потерял 96,9 миллиарда иен (более 650 миллионов долларов).

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Платон Щукин
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