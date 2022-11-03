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12:49, 3 ноября 2022Россия

Российские подростки толпой избили сверстника «просто так» и попали на видео

На севере Петербурга подростки толпой избили сверстника палкой со словами «просто так»

На севере Санкт-Петербурга подростки толпой палкой избили сверстника со словами «просто так». Видеокадры потасовки опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видео видно, как один из российских подростков показывает смеющимся приятелям, как «правильно бить человека». В качестве мишени он выбирает младшего школьника. «Пацанчик, у тебя есть два варианта: либо беги, либо беги», — произносит такие слова обидчик мальчика. Никто из друзей не пытается вмешаться и заступиться за ребенка.

Позже зачинщика нашли. Им оказался 15-летний учащийся из петербургской школы №618. Свой поступок он объяснил шуткой и пообещал больше так не делать. Однако сотрудники полиции заинтересовались инцидентом и организовали проверку.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов жестоко избили подростка во дворе школы в селе Новолуговое Новосибирской области. В произошедшем начали разбираться следователи.

Анна Щербакова
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