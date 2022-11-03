В Новой Каховке во время работы ПВО прозвучало более 10 взрывов

Власти Новой Каховки сообщили о более 10 взрывах в воздухе во время работы ПВО

Более 10 взрывов прозвучало во время работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщила администрация города в Telegram.

Отмечается, что около 01:00 по местному времени в городе зазвучала сирена воздушной тревоги. Во время работы ПВО произошло более десятка взрывов в воздухе.

Ранее сообщалось о взрывах в нескольких украинских городах, в том числе в Николаеве, Харькове, Никополе и Кривом Роге.

31 октября российские войска нанесли удар по украинским военным и энергетическим объектам. Как отметил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенанта Игорь Конашенков, все назначенные объекты на территории противника были поражены.

