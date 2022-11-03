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09:00, 3 ноября 2022Из жизни

Кандидата в губернаторы приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка

71-летний Стивен Панки получил пожизненный срок за убийство 12-летней девочки в 1984 году
Steven Pankey

Steven Pankey. Фото: The Weld County District Attorney’s Office

В США суд приговорил к пожизненному сроку бывшего кандидата в губернаторы штата Айдахо за убийство ребенка, совершенное в 1984 году. Об этом сообщает Greeley Tribune.

12-летняя Джонель Мэтьюс исчезла из своего дома в городе Грили, штат Колорадо, 20 декабря 1984 года. Полиции не удалось найти девочку, и на протяжении 35 лет никто не знал, что с ней случилось. Стивен Панки подозревался в похищении с самого начала, однако из-за отсутствия информации о местонахождении Мэтьюс ему не могли предъявить обвинения.

Останки ребенка были случайно обнаружены сотрудниками нефтегазовой компании в 2019 году в округе Уэлд. После того как следствие получило новые улики, Панки был обвинен в том, что похитил, а потом застрелил девочку. Его арестовали в 2020 году в Айдахо. По данным True Crime Daily, мужчина строил политическую карьеру и даже выдвигался на пост губернатора штата в 2018 году в качестве сторонника Дональда Трампа.

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31 октября 2022 году суд присяжных в городе Грили признал Панки виновным в похищении и убийстве Джонель Мэтьюс. Его приговорили к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение.

Сам Стивен Панки вины не признал. «Я христианин. Я попаду на небеса. Я невиновен, и это не торжество справедливости для Джонель», — заявил преступник.

Ранее сообщалось, что житель США по ошибке отсидел 38 лет за убийство, которого не совершал. Доказать его невиновность удалось благодаря ДНК-тесту.

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Никита Савин
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