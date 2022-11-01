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05:00, 1 ноября 2022Из жизни

Мужчина по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет за чужое преступление

Los Angeles Times: отсидевший 38 лет невиновный мужчина вышел на свободу после анализа ДНК

Фото: unsplash

Житель США по ошибке отсидел 38 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал, и вышел на свободу после анализа ДНК. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В 1983 году в городе Инглвуд, штат Калифорния, 30-летняя Роберта Вайдермайер была ограблена, изнасилована и убита выстрелом в голову, когда отправилась вечером в супермаркет. Тело женщины позже нашли в багажнике ее автомобиля, который был похищен. Вдовец погибшей и его друг заявили, что видели, как кто-то ехал за рулем угнанной машины. Морису Хастингсу, которому сейчас 69 лет, предъявили обвинение в убийстве женщины и покушении на убийство Вайдермайера и его друга.

В ходе первого суда присяжные не пришли к единому решению. Второй процесс длился четыре месяца: были опрошены более 100 свидетелей и рассмотрены около 300 вещественных доказательств. Присяжные совещались две недели, прежде чем признать мужчину виновным в убийстве. В 1988 году его приговорили к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Хастингс с самого начала заявлял, что невиновен и что его судят за чужое преступление.

Помимо прочего, на теле Вайдермайер коронер обнаружил следы спермы. В 2000 году Хастингс впервые ходатайствовал о проведении теста ДНК, но офис прокурора отклонил запрос. В итоге ДНК-тест все-таки был проведен после очередной жалобы Хастингса. Результаты показали, что найденный биологический материал не принадлежит ему.

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Образец ДНК совпал с образцами преступника, который был осужден за похищение другой женщины. Он также засунул свою жертву в багажник автомобиля, был приговорен к 56 годам тюрьмы и умер в заключении в 2020-м. Имя этого человека не разглашается окружной прокуратурой, но известно, что следователи уже работают с полицией, чтобы прояснить его роль в убийстве Вайдермайер.

20 октября суд удовлетворил требование адвокатов о снятие всех обвинений с Хастингса. «То, что произошло с Хастингсом — ужасная несправедливость. Система правосудия не совершенна, и когда мы узнаем о новых доказательствах, ставящих обвинение под сомнение, мы обязаны действовать быстро», — заявил окружной прокурор Джордж Гаскон.

«Много лет я молился, чтобы этот день настал. Я не тычу ни в кого пальцем, я не изображаю страдальца. Я хочу просто наслаждаться жизнью, пока она у меня есть, и хочу двигаться вперед», — заявил Хастингс. Он поблагодарил своих адвокатов и других поддерживавших его людей, в том числе свою мать, которая скончалась в июне.

Ранее сообщалось, что в США выпустили на свободу невиновного мужчину, отсидевшего 23 года за решеткой за убийство, совершенное другим. Суд штата Джорджия постановил, что прокуратура скрыла важные доказательства, указывавшие на невиновность мужчины.

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Алиса Дмитриева
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