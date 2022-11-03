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14:58, 3 ноября 2022Культура

Филипп Киркоров ответил матом вступившейся за Наргиз Закирову Виктории Боне

Филипп Киркоров обругал Викторию Боню, вступившуюся за Наргиз Закирову

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадный певец Филипп Киркоров ответил телеведущей Виктории Боне, вступившейся за исполнительницу Наргиз Закирову. Соответствующий комментарий с матом он опубликовал на странице издания Super.ru в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Еще одно ****** возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну... Ничего нового», — обругал телеведущую артист.

Ранее Киркоров раскритиковал Наргиз Закирову и назвал ее «уродиной». «Как у нее ничего не получится, как бы она ни старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?» — заявил артист со сцены во время своего концерта в Ташкенте. В соцсетях Боня назвала этот поступок отвратительным, отметив, что в Америке общество не простило бы его за это. Блогер добавила, что настоящий мужчина никогда не позволил бы себе негативные высказывания в адрес женщины перед публикой. «Видимо, ничего мужского уже там не осталось», — резюмировала Боня.

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Дениза Мацаева
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