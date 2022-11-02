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09:57, 2 ноября 2022Культура

Филипп Киркоров раскритиковал Наргиз Закирову и назвал ее «уродиной»

Киркоров раскритиковал Наргиз Закирову и назвал ее «уродиной» на концерте в Ташкенте

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров раскритиковал узбекскую певицу Наргиз Закирову во время своего концерта в Ташкенте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Неопра, блин!»

Ранее Наргиз, проживающая в Узбекистане, возмутилась, увидев на одной из улиц города баннеры с афишей концерта Киркорова. «Понаехали, *****», — прокомментировала исполнительница выступление певца.

Собрав полный зал, Киркоров со сцены обратился к коллеге, заявив, что люди, не умеющие любить, не смогут спеть о любви. «Как у нее ничего не получится, как бы она не старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя то видела, уродина?» — заявил артист со сцены.

Ранее представитель Киркорова назвала шуткой грубую фразу певца «пошла ты в жопу» в адрес журналистки.

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Анастасия Астахова
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