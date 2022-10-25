Филипп Киркоров ответил на насмешку Наргиз Закировой в его адрес

Филипп Киркоров обвинил Наргиз Закирову в заискивании после ее насмешки в адрес певца

Эстрадный певец Филипп Киркоров ответил узбекской исполнительнице Наргиз Закировой, которая ранее возмутилась концертом артиста в своей стране. Свое мнение он выразил в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Незадолго до этого Наргиз, проживающая в Узбекистане, возмутилась, увидев на одной из улиц города баннеры с афишей концерта Киркорова. «Понаехали, *****», — прокомментировала исполнительница выступление певца.

Артист, в свою очередь, заявил, что недавно Наргиз сама хотела улучшить с ним отношения: «Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится».

В апреле этого года Закирова покинула Россию и переехала в Узбекистан, а через месяц певице запретили въезд в Россию до 2072 года после критики спецоперации на Украине.

Ранее Филипп Киркоров назвал свой самый главный грех.