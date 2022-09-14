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Филипп Киркоров назвал свой самый главный грех

Филипп Киркоров назвал обжорство своим самым главным грехом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

55-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров назвал своим самым главным грехом обжорство. Об этом он рассказал в беседе с Prozvezd.info.

Артист поведал, что не может отказывать себе во вредной пище, из-за чего поправляется. При этом музыкант подчеркнул, что сидел на жестких диетах, которые давали лишь кратковременный результат: «Главный мой грех — это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь! Увы, я люблю поесть. Я борюсь с обжорством всю свою жизнь. Получается с переменным успехом. А потом все начинается заново».

Киркоров добавил, что сам не готовит себе еду: этим занимается его «свита». «Я ничего не готовлю: кулинария – не моя стихия. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени. Но я никогда не стремился научиться готовить. Я умею хорошо петь: мне этого достаточно», — отметил исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров сообщил о планах дебютировать в Театре Наций в качестве актера.

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Анастасия Астахова
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