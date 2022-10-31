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14:41, 31 октября 2022Культура

Представитель Киркорова объяснила грубую фразу артиста в адрес журналистки

Представитель Киркорова Успенская назвала шуткой грубую фразу артиста в адрес журналистки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров не собирался оскорблять журналистку фразой «пошла ты в жопу». Слова артиста на распространившемся в интернете видео вырваны из контекста. Так поведение музыканта в разговоре с «Лентой.ру» объяснила его представитель Екатерина Успенская.

«Мы уже связались с журналистами, кто там был. Это абсолютно выдернуто из контекста, это был шутливый диалог, все было обыграно. Кто-то воспользовался, какой-то фотограф выставил фрагмент. С журналисткой мы связались, они сами были удивлены все, что все так преподнесли», — сказала Успенская.

По словам представителя артиста, журналистка не обиделась на Киркорова.

Диалог состоялся после концерта артиста в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский». На опубликованных Telegram-каналом «Mash на Мойке» кадрах журналистка поинтересовалась у исполнителя, коллекционирует ли он что-то, привезенное из разных городов. Артист признался, что собирает меню из ресторанов.

«Тырите?» — уточнила репортер. «Пошла ты в жопу», — парировал Киркоров. В конце ролика артист возмущенно произносит «она сейчас пойдет отсюда».

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Варвара Кошечкина
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