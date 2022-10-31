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12:20, 31 октября 2022Ценности

Киркоров ответил на вопрос журналистки о воровстве фразой «пошла ты в жопу»

Певец Киркоров ответил на вопрос интервьюера о его воровстве меню фразой «пошла ты в жопу»

Российский певец Филипп Киркоров жестко ответил журналистке, которая задала вопрос о его воровстве. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

55-летний эстрадный артист давал интервью представителям СМИ после своего концерта в Большом концертном зале «Октябрьский», расположенном в Санкт-Петербурге. Одна из журналисток поинтересовалась, коллекционирует ли исполнитель какие-либо вещи из разных городов России во время гастролей. Артист признался, что собирает меню из разных ресторанов.

«Тырите?» — отреагировала на ответ знаменитости интервьюер. «Пошла ты в жопу», — вспылил на слова женщины Киркоров. В конце ролика также слышно, как певец возмущается из-за инцидента с фразой «она сейчас пойдет отсюда».

В сентябре Филипп Киркоров назвал свой самый главный грех. Поп-исполнитель поведал, что не может отказывать себе во вредной пище, из-за чего поправляется. «Главный мой грех — это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь! Увы, я люблю поесть. Я борюсь с обжорством всю свою жизнь», — пожаловался он.

Карина Черных
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