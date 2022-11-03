Тихановская объяснила отсутствие контактов Киева с белорусской оппозицией

Тихановская: Киев не контактирует с оппозицией, чтобы не провоцировать власти Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объяснила отсутствие контактов Украины с белорусской оппозицией. Свое мнение она выразила в интервью изданию «Украинская правда».

По ее мнению, Киев занимает осторожную позицию по общению с эмигрантскими центрами белорусской оппозиции, чтобы не провоцировать Лукашенко, так как углубление контактов может вызвать с его стороны «опрометчивые шаги».

Тихановская призналась, что разочарована такой позицией украинских властей. Люди оппозиционных взглядов укрепляются во мнении, что после окончания боевых действий Украина будет готова сотрудничать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которого сама Тихановская считает «агрессором». По ее мнению, это играет на руку общему врагу Украины и Белоруссии, в качестве которого политик назвала «Российскую империю».

«Я очень надеюсь, что украинцы, которые так восхваляли Лукашенко все эти годы, потому что не понимали, что происходит, уже никогда не вернутся к нарративу "в Белоруссии улицы чистые и молоко вкусное"», — добавила она.

Ранее зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть Минск в конфликт на Украине. Гайдукевич подчеркнул, что у Белоруссии одна задача.