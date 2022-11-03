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13:09, 3 ноября 2022Россия

Кремль озвучил позицию по увеличению срока службы по призыву до двух лет

Песков заявил, что в Кремле не обсуждали увеличение срока службы в армии до двух лет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заявлений от Министерства обороны России об увеличении срока службы в армии с одного до двух лет не было, а именно этому ведомству принадлежит решающий голос по этому вопросу. Такое мнение озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В конце октября первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии. Он считает, что это увеличило бы численность Вооруженных сил России и помогло бы лучше подготовить военнослужащих. Идею парламентария поддержал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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С аналогичным призывом позднее выступил и депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. С ним согласился член комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Гурулев.

В России 1 ноября начался осенний призыв — его старт сдвинули на месяц, чтобы военные комиссариаты успели завершить работу по частичной мобилизации. Предполагается, что на срочную службу призовут 120 тысяч солдат, их не будут направлять в зону проведения спецоперации.

Неизвестное будущее


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Евгения Куликова
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