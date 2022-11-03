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11:08, 3 ноября 2022Россия

В Госдуме поддержали идею увеличить срок службы в армии до двух лет

Депутат Гурулев поддержал идею Шеремета и Джабарова о двухлетней службе в армии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России стоит вопрос увеличения срока службы в армии до двух лет. Об этом, реагируя на заявление парламентария Михаила Шеремета, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Гурулев, пишет Ura.ru в Telegram-канале.

Ранее депутат от крымского региона Шеремет предложил ввести двухлетнюю службу в армии. Он пояснил, что сегодня качественная подготовка военнослужащих является проблематичной, поскольку на нее выделен всего лишь один год.

«За год мы уже, к сожалению, практическим способом поняли, что мы солдата до того состояния, чтобы он был настоящим воином, довести не можем. Поэтому, наверное, срок службы в два года наиболее оптимальный и дает нам результат — не только мы солдат обучаем, мы еще себе готовим надежный мобилизационный ресурс, который не надо будет переучивать», — сказал он.

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По мнению депутата, процесс увеличения срока службы в армии не будет быстрым, этот вопрос нужно до конца обсудить.

До Шеремета о необходимости возвращения двухлетней службы заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, это увеличило бы численность Вооруженных сил России и помогло бы лучше подготовить военнослужащих. Идею парламентария поддержал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и назвал недостаточным один год подготовки в ходе срочной службы.

При этом депутат Алексей Нечаев раскритиковал эту идею. Он заявил, что из России уже уехало 600-700 тысяч мужчин, и при введении двухлетней службы страну покинет еще больше мужчин вместе с женами. «Люди и без этого напряжены. Как ваши предложения изменят расклад сил в спецоперации?» — поинтересовался он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что тема увеличения срока службы в армии не обсуждается в Кремле. Он указал на важность мнения Министерства обороны в этом вопросе.

В России 1 ноября начался осенний призыв — его старт сдвинули на месяц, чтобы военные комиссариаты успели завершить работу по частичной мобилизации. Предполагается, что на срочную службу призовут 120 тысяч солдат, их не будут направлять в зону СВО.

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Анастасия Шейкина
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