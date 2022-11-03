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21:40, 3 ноября 2022Мир

Лавров прибыл с визитом в ОАЭ

Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в ОАЭ на встречу с шейхом Аль Нахайяном
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС

По прилете глава российского МИД встретился с эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. В последний раз Лавров приезжал в страну в прошлом году в рамках турне по странам Персидского залива.

Ранее, после встречи с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, Лавров заявил, что усилия Москвы по достижению консенсуса и начала переговорного процесса для урегулирования кризиса на Украине блокируются с апреля.

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Юлия Мискевич
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